PDT define chapa com João Luiz e Fernando

Na manhã do dia 12, sábado, o Diretório Municipal do PDT de São Sepé definiu os nomes que comporão a chapa majoritária apresentada pelo partido nas eleições de novembro. O PDT definiu João Luiz Vargas e Fernando Vasconcellos, respectivamente para prefeito e vice-prefeito. O partido apresentará, também, 17 nomes para candidaturas a vereador e aprovou a aliança com PT, PSB e PTB.

Em sua manifestação, o candidato a vice-prefeito Fernando Vasconcellos lembrou sua trajetória acadêmica, seu trabalho como professor, vice-diretor e disse que colaborará com ideias e energia para produzir as mudanças que São Sepé precisa. “Quero estar forte, ao lado dos pequenos empresários, dos professores, dos estudantes, dos servidores públicos, ajudar a resolver os problemas do município junto com esse grupo que pensa em mudar para melhor nossa cidade, que nosso povo tenha orgulho para ficar aqui, sem precisar ir embora”, disse Fernando.

O candidato a prefeito escolhido pelo Diretório, João Luiz Vargas, fez um discurso emocionado: “Vejo aqui gente que me ajudou a construir minha história, desde o Tupancy, até o tempo que assumi interinamente como Governador do Estado. Sigo o mesmo, com mesmos sonhos, remoçados com a juventude de gente nova que vem somar, como o Fernando, o PSB, o PT e pessoas que não têm vínculo partidário e sentem a necessidade de mudança em São Sepé. Quero ajudar abrindo portas, ouvindo as pessoas, fazendo a Prefeitura agir nos problemas de quem mais precisa. Agradeço a todos que alimentam a esperança em um futuro melhor para todos”, falou, emocionado, o pré-candidato a prefeito.

Os presidentes do PDT, Pedro Renato Silveira, do PT, Cezinha Gazen, e do PSB, Claudiocir Ferreira, depois da convenção, declararam a necessidade de uma união entre a juventude e a experiência dos sepeenses para que o Governo Municipal trabalhe para todos. “Nossa convenção, democrática, buscou os nomes que representarão o partido nessa eleição, junto com pessoas que trarão ideias para melhorar São Sepé”, concluiu Pedro Renato.