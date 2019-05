PDT elege nova Direção Municipal

Na manhã de sábado, dia 25 de maio, na Câmara de Vereadores, filiados do PDT escolheram o novo diretório municipal e a chapa que comandará o partido pelos próximos dois anos. Em clima de união, foi definida uma chapa de consenso, comandada pelo professor e tradicionalista Pedro Renato Silveira como presidente. O grupo ainda inclui os vereadores Tavinho Gazen e Zilca Camargo, a ex-prefeita Júlia Vargas, a ex-presidente do partido Márcia Aires, o assessor da Câmara de Vereadores Jorge Pacheco, os servidores municipais Everton Fraga e José Nelson.

No encontro foram apresentadas novas filiações e intenção de pré-candidaturas a vereadores. Para o vereador Tavinho Gazen, o momento é de união. “Estaremos na eleição de 2020 mais unidos do que nunca. Avaliamos a participação do PDT nas eleições e entendemos que só conseguiremos unir o povo em nome de um projeto de município se estivermos unidos em casa, dentro do partido”, avaliou. Com a impossibilidade de coligação proporcional, para candidaturas a vereador, o PDT convidará políticos que – mesmo com pequenas divergências ideológicas – tenham interesse em participar como candidatos na eleição.

O presidente eleito Pedro Renato disse que uma programação variada, envolvendo militantes, simpatizantes e comunidade em geral acontecerá ainda esse ano. “Nossa ideia é fazer encontros para discutir políticas públicas e ouvir ideias. É fundamental a chegada de gente nova, com ideias novas, pois o PDT – se vencer a eleição – quer atender a demanda da comunidade que está esquecida há mais de uma década”, falou, referindo-se às últimas quatro eleições, em que o partido perde para o PP.

O ex-prefeito João Luiz Vargas manifestou a satisfação de o partido contar com gente nova. “Estamos nas ruas, convidando as novas cabeças pensantes da cidade para contribuir com a política que, em geral, está desgastada. Não se faz governo e política pública fora dos partidos políticos e a juventude tem que entender isso. Quem quiser somar propostas e discutir ideias vinculadas à educação e atendimento das camadas menos favorecidas da comunidade será sempre bem vindo. Fiquei muito feliz com a chegada de jovens bem intencionados, como o professor Fernando Vasconcelos e a Vládia Freitas, que entendem que não adianta negar a política: temos que entrar para dentro com nosso sonhos e tentar melhorar a cidade a partir da política”, disse. Para o ex-prefeito, a cidade ganharia muito se a juventude buscasse espaço na Câmara de Vereadores e no Poder Executivo.

Ficou definido na reunião, também, que no início do segundo semestre o partido organizará um seminário de mobilização, para discutir temas locais, visando a elaboração de um Plano de Governo. O evento contará com membros de outros partidos , simpatizantes do PDT.