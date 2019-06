PDT faz ato simbólico no Dia do Meio Ambiente

Membros do PDT de São Sepé, organizados pelo presidente da sigla Pedro Renato Silveira, reuniram-se na tarde de quarta-feira, dia cinco de junho, e plantaram uma árvore na Praça Cilon Cunha Brum, no Bairro Lôndero, para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente. A planta escolhida foi o Ingá. O ato é o primeiro de uma série de ações que visam, simbolicamente, apresentar o partido à população. “Antes de tudo devemos respeitar o Meio Ambiente. A pauta ambiental, aliada ao desenvolvimento econômico, ou seja, crescer e proteger, é o foco do PDT”, disse o presidente Pedro Renato.

O encontro contou com a presença do ex-prefeito Paulo Leão, dos vereadores Tavinho Gazen e Zilca Camargo e dos militantes Márcia Aires, Maria Helena Michelin e José Becker Aires. O projeto do PDT de plantar árvores na cidade em datas especiais acontece desde 2018, quando o ex-candidato a governador pelo partido, Jairo Jorge, lançou sua candidatura e criou uma agenda de peregrinações pelos municípios do Estado. Simbolizando a visita política, Jairo Jorge criava eventos em que plantava árvores da região.

Durante as discussões para a eleição municipal do ano que vem, o partido seguirá com o projeto de plantar flores e árvores na cidade durante os eventos políticos. “Nossa idéia é, sempre que possível, conseguir comunicar à população quais são os valores do partido, quais bandeiras o PDT defenderá na Prefeitura. O ato de plantar uma árvore é simbólico, mas tem um resultado prático também”, conclui o presidente Pedro Renato.