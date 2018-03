PDT mobiliza-se para 2018

Na tarde de quarta-feira,20, um grupo formado por noventa simpatizantes do PDT recebeu a caravana do pré-candidato a governador pela sigla, Jairo Jorge, no distrito do Cerrito do Ouro, em São Sepé.

O evento começou na fazenda de Leôncio Valério da Silveira, com a ação simbólica envolvendo o plantio de um ipê amarelo representando a histórica visita de Leonel Brizola em São Sepé em 1979. Logo após, o grupo se dirigiu ao CTG Campeiros do Cerrito para conversar sobre os projetos do partido para o Governo do Estado.

Para o ex-prefeito Paulo Leão, que em 1991 participou da criação de um memorial sobre o trabalhista no Estado, é importante que o futuro governador conheça todas as regiões do estado como a palma da mão. “Jairo Jorge está percorrendo o Rio Grande para ver os problemas e as potencialidades, só assim sairemos da crise, com a participação de todas as comunidades no desenvolvimento”, disse.

O deputado estadual Gerson Burmann, que acompanha a caravana do PDT, disse que o trabalho nessa pré-campanha volta às origens do velho PDT. “Temos a oportunidade de resgatar a força do partido, que é bem representado em várias comunidades. Jairo Jorge percorrerá todo o Estado e está com o diagnóstico correto para implantar um projeto efetivo de gestão”, manifestou.

Após a manifestação de alguns militantes, Jairo Jorge explanou as bases do projeto de Plano de Governo que está em elaboração, focado na eficiência, na inovação, na democracia e no fortalecimento das comunidades. “Não podemos olhar a crise, temos que focar nas soluções, nem atirar pedras no passado, devemos usar essas pedras para os alicerces do futuro. O Rio Grande do Sul tem que ser o estado mais eficiente do País, mas, para isso, temos que parar de exportar nossos técnicos, nossos empreendedores. O gaúcho sai do Rio Grande e vira referência em qualquer outro lugar do Brasil e do Mundo. O governo do estado deve fomentar a vitória e prosperidade dos gaúchos no Rio Grande do Sul, usando essa energia para fazer o estado avançar”, analisou.

Até abril, a Caravana do PDT terá visitado os 497 municípios do estado e, em cada um, o pré-candidato Jairo Jorge plantará uma árvore, simbolizando a preocupação do partido com o futuro. No evento, os vereadores Tavinho Gazen e Zilca Camargo entregaram ao candidato uma pauta com propostas importantes para São Sepé e região.

