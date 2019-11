PDT prepara confraternização de fim de ano

O Diretório Municipal do PDT fez reunião na noite do dia 22, para deliberar sobre o evento político de final de ano, que acontecerá dia seis de dezembro, sexta-feira, no CTG Ronda Crioula, a partir das 19h. Na pauta da reunião ainda foram tratados assuntos referentes às pré-candidaturas a vereador e chapa majoritária. Foram apresentados alguns nomes que irão participar da eleição de 2020 e novos filiados.

“Em um momento em que a política está tão desacreditada, reunir 50 pessoas para discutir eleições mostra que o PDT é forte e virá com tudo no ano que vem”, disse o presidente municipal Pedro Renato Silveira. No jantar de encerramento das atividades do ano será entregue a Comenda Trabalhista Júlio Vargas ao presidente estadual da sigla, deputado Pompeo de Matos.

O partido criou três grupos de trabalho, com foco na articulação política, que procurará outras siglas para coligações, outro núcleo que fará um diagnóstico da atual máquina administrativa, para servir como base para um futuro Programa de Governo, e outro grupo que organizará pequenos eventos nos bairros para ouvir as demandas da comunidade. “A política tem que se modernizar e isso passa por envolver o povo. A partir de agora, vamos para as ruas ouvir o que precisa melhorar na Administração Municipal. O governante precisa ser corajoso e propor ações com a energia para resolver os problemas. Chega de uma administração que só sabe dar desculpas”, manifestou o conselheiro aposentado do TCE João Luiz Vargas.

Os vereadores Tavinho Gazen e Zilca Camargo expuseram o trabalho do partido na Câmara de Vereadores. “Andamos nas ruas e ouvimos que é hora de mudar. Estou muito empolgado porque vamos ganhar a eleição e aumentar a bancada no Legislativo”, revelou Tavinho. Os ingressos para o evento, aberto aos simpatizantes da sigla, estão disponíveis com os membros do diretório.