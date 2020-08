PDT presta homenagem a Getúlio Vargas

Seguindo uma tradição de 66 anos, os trabalhistas de São Sepé prestaram homenagem pela passagem do dia 24 de agosto, data que marca o suicídio do presidente Getúlio Vargas. Dentro das normativas sanitárias e evitando aglomeração, integrantes da Executiva do PDT, na tarde de segunda-feira, entregaram rosas vermelhas no monumento que faz referência à Carta-Testamento de Vargas, situado na Praça das Mercês. Conforme o presidente da sigla, Pedro Renato Silveira, a homenagem simboliza o apreço dos pedetistas pela obra e ideologia do ex-presidente. “O povo brasileiro deve muito a Getúlio Vargas, que transformou o Brasil em um país em que as forças do trabalho e do capital andam juntas, de mãos dadas. Embalados por Getúlio vieram Jango e Brizola, e foram eles que nos inspiraram a nascer como partido político e militar pelo sonho de um país mais justo e desenvolvido. A política é como uma árvore, que para ter galhos fortes e dar bons frutos precisa de raízes profundas”, disse. No evento simbólico ainda participaram as vices-presidentes do PDT Márcia Aires e Júlia Vargas.

O evento de homenagens a Getúlio Vargas aconteceu simultaneamente em várias cidades do País e foi transmitido pela internet, em Lives e vídeos, coordenado pelo vice-presidente nacional da sigla Ciro Gomes. Do monumento de Porto Alegre, o vice-presidente estadual do PDT, Pompeo de Mattos, também interagiu com pré-candidatos de várias cidades gaúchas, entre eles o sepeense João Luiz Vargas, que representou os trabalhistas sepeenses na videochamada ao vivo. “É fundamental que os governantes façam como Getúlio, que valorizem quem trabalha e quem produz e pensem no desenvolvimento como uma coisa multidisciplinar, onde cada atividade participe um pouco da produção, em que cada trabalhador seja valorizado pelo que faz”, concluiu João Luiz.