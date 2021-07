PDT sepeense acompanha convenção em Caçapava do Sul

Vereador Caio Casanova, prefeito Giovani Amestoy, deputado Gerson Burmann, vereadora Mirella Biachi, vereador Matheus Leão e o presidente do partido Naldo Pereira.

A convenção do PDT de Caçapava do Sul contou com a participação de membros sepeenses do partido, em evento ocorrido na tarde de sexta-feira, dia 02.

O encontro na Chácara do Forte confirmou a recondução de Naldo Pereira à presidência do PDT caçapavano, com a participação do vereador Matheus Leão de São Sepé.Líderes locais, como os vereadores Caio Casanova e Mirela Biachi e o prefeito Giovani Amestoy, além do deputado estadual Gerson Burmann estiveram presentes.

O prefeito sepeense João Luiz Vargas encaminhou mensagem, juntamente com os deputados Luiz Marenco, Afonso Motta e o presidente nacional do PDT Carlos Lupi.

Fonte: Assessoria do PDT.