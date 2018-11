Peça “Doce Encanto” diverte crianças de Formigueiro

Oportunizar momentos de entretenimento cultural aos participantes do projeto e a comunidade escolar foi um dos objetivos do projeto 2º Circuito Cultural de Formigueiro.

A peça teatral Doce Encanto garantiu muita alegria e diversão para os alunos de três escolas de ensino fundamental nos dias 12 e 13 de novembro. As apresentações aconteceram no salão da Sociedade Católica, sendo uma pela manhã e outra à tarde, possibilitando assim a participação do maior numero possível de alunos.

O espetáculo gira em torno de um contador de histórias, que chega para revelar mais uma bela história dos contos infantis. Como num passe de mágica, vai lentamente revelando a mensagem do espetáculo e relatando todos os conflitos que o amor pode provocar.

Esse projeto é uma produção de Claudete Morim Pereira, patrocinado pela Arrozeira Sepeense S/A e financiado do PRÓ-CULTURA – LIC RS.