Peça “Exército de Sonhos” será apresentada nesta terça-feira

A atração teatral “Exército de Sonhos”, do programa Vida Urgente, será apresentada em São Sepé nesta terça-feira, 13. A atividade que estava inserida na Semana do Trânsito (em setembro) teve sua data transferida e agora acontece às 10h30min no Ginásio Municipal Nery Bueno Lopes.

“Exército de sonhos” é o primeiro espetáculo do programa Vida Urgente no Palco e desde sua estréia já foi assistido por mais de 1 milhão e meio de espectadores. Apresentado de forma itinerante, o espetáculo é um forte instrumento pedagógico de transformação e reflexão, que através do teatro, leva a mensagem de valorização e preservação da vida.

Tendo percorrido os Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Distrito Federal, Mato Grosso e Espírito Santo. Inspirado em fatos reais, o espetáculo conta a história de quatro jovens amigos que vivem situações cotidianas, seus sonhos, sua irreverência diante da vida e dos perigos que ela possa apresentar.

O espetáculo será apresentado para alunos das escolas estaduais, municipais e particulares de São Sepé.