Peça teatral “Leões do Caverá” encanta estudantes

Nos dia 09 e 11/10, aconteceu a apresentação da peça teatral Leões do Caverá nas escolas Reinoldo E. Block (Vila Block), João Pessoa (Tupanci), Maria J. Valmarath (Centro) e Eno Brum Pires (Jazidas). O espetáculo traz o relato de um grupo de andarilhos, oriundos de uma região muito conhecida do Rio Grande do Sul, o Caverá, que viaja em busca de respostas sobre suas verdadeiras origens. Através de contos, lendas e cantigas compartilham com o público suas histórias, músicas e descobertas, revelando um lado do Rio Grande que poucos conhecem. E claro, tudo com muito bom humor. O espetáculo esteve a cargo da Companhia Armazém Cultura e Entretenimento.

Outra atividade que também faz parte da programação do Circuito Cultural d e São Sepé – 4ª edição, é o mini curso de literatura gaúcha.

O mini curso de literatura gaúcha está em pleno andamento nas escolas participantes da referida oficina, sendo elas: EEEB Francisco B. da Rocha, EEEM Reinoldo E. Block e IE Tiaraju, além do CTG Ronda Crioula e culminará em um sarau literário com foco em narrativas gauchescas. Entre os objetivos, está dar visibilidade à literatura sul-riograndense em escolas de ensino médio do município de São Sepé e ainda, incentivar a produção literária dos alunos, que serão apresentadas em forma de sarau literário.

As atividades fazem parte da programação do Circuito Cultural d e São Sepé – 4ª edição. O projeto tem a finalidade de oferecer acesso à cultura através de oficinas de danças, de brinquedos e brincadeiras tradicionais, minicurso de literatura gaúcha e sarau literário, tarde cultural no Lar do Idoso e ainda, peças teatrais, todas as atividades de forma gratuita, e encerra em 31 de outubro.

O Circuito Cultural de São Sepé é uma produção da CMP Produções Culturais, com o financiamento do Pró-Cultura RS LIC e patrocínio da Arrozeira Sepeense.

Mais informações pelos fones (55) 99612-3716/ 99614 5186