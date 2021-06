Pecuaristas de São Sepé vão receber a expedição Confina Brasil nesta sexta-feira

No dia 24 de junho, os municípios de São Sepé (RS), Cachoeira do Sul (RS) e Uruguaiana (RS), recebem a expedição Confina Brasil, que coleta informações da pecuária intensiva e analisa dados relacionados a manejo, gestão, índices zootécnicos, infraestrutura, nutrição e sanidade, entre outros fatores de produção. Esses dados contribuirão para o mapeamento de 40% do gado confinado no país. A ação é realizada pela Scot Consultoria.

O Confina Brasil se propõe a conhecer de perto o movimento fantástico das fazendas gaúchas e de outros 10 estados, parte importante no processo de tecnificação da pecuária e do aumento da oferta de carne bovina para atender à crescente demanda por carne de alta qualidade. No total, a expedição visitará 120 propriedades entre junho e setembro, coletando as informações dos confinamentos e atualizará, de forma remota, os dados dos confinamentos visitados em 2020, totalizando a pesquisa em 14 estados. A pecuária intensiva é a expressão da evolução da atividade tanto em produção como em produtividade.

Em sua 2ª edição, o Confina Brasil mapeará fazendas responsáveis pela terminação de mais de 2 milhões de bovinos em confinamento.

A equipe é formada por engenheiros agrônomos, médicos veterinários e zootecnistas da equipe da Scot Consultoria, todos especialistas em pecuária e preparados para coletar os dados e interpretá-los com o olhar na evolução constante da atividade.

“Um diferencial da expedição é divulgar a realidade da produção e também conhecer histórias de pessoas que lideram esse processo”, destaca o time da Scot Consultoria. Nesse sentido, o Confina Brasil 2021 dá atenção especial à gestão, tecnologia, sucessão familiar e sustentabilidade.

Confira o cronograma do Confina Brasil no RS. Serão duas equipes a campo que passarão pelas seguintes cidades:

24 de junho: São Sepé, Cachoeira do Sul e Uruguaiana

25 de junho: Santiago e São Borja

28 de junho: Santa Barbara do Sul e Chapada

29 de junho: Frederico Westphalen e Sul Brasil

O Confina Brasil 2021 tem patrocínio Ouro da BRA-XP, Elanco, Casale, Nutron e UPL; e patrocínio Prata da AB Vista, Associação Brasileira de Angus, Barenbrug, Beckhauser, Confinart, GA (Gestão Agropecuária), Inpasa e Zinpro. A expedição conta, ainda, com o patrocínio da montadora Fiat e apoio institucional da Assocon, Embrapa Pecuária Sudeste, Embrapa Informática, Sociedade Rural Brasileira e Hospital de Amor de Barretos.

Mais informações no portal www.confinabrasil.com e Instagram @confinabrasil.