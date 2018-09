O grupo CAAMI Folclore e Arte Nativa de São Sepé, como de costume não decepcionou vencendo a primeira edição do concurso Baita Chuleador da RBS TV. O sepeense Pedro Elias Almeida, que representa o Grupo, conquistou vaga na grande final do concurso, e sagrou-se campeão em uma disputa com Willian Cantareli. O Vencedor foi conhecido pelo público nesta sexta-feira,21, no Jornal do Almoço