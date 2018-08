Pelotão Mirim recomeça em setembro

Os programas sociais da Brigada Militar, Proerd e Pelotão Mirim são projetos sociais que trabalham na prevenção do uso de drogas e valorização da cidadania. O Proerd já acontece nas escolas municipais, com aulas ministradas pela Sd. Hartmann. Já o Pelotão Mirim que estava com a atuação suspensa devido a falta de voluntários e de efetivo da Brigada Militar, que também atuam de forma voluntária, terão suas aulas retomadas. A retomada do projeto se deve a uma parceria entre o comando da Brigada Militar, Secretaria de Educação e a Associação de Apoio aos Programas Sociais da Brigada Militar. As aulas serão ministradas como nos anos anteriores, no quartel da Brigada Militar aos sábados, os encontros serão quinzenais e ministrados pela Sd. Hartmann, coordenadora do programa, por professores cedidos pela Smec e por voluntários ligados à AAPROS. Os recursos para manutenção dos custos do projeto, são oriundos de parcerias com empresas da cidade e padrinhos (doadores anônimos) que colaboram com doações e ações, em apoio aos programas sociais. Serão em média 30 alunos da rede municipal de ensino beneficiados com aulas de cidadania, civismo e direitos humanos no módulo I, resistência e prevenção ao uso de drogas no módulo II. No módulo III serão tratadas as questões de saúde e meio-ambiente. Módulo IV, segurança no trânsito, No módulo V projetos de vida, músicas e artes. Módulo VI saúde física