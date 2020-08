Pessoas são flagradas em aglomerações durante fiscalização no município

A fiscalização municipal e a Brigada Militar vêm realizando uma série de ações conjuntas para dispersar aglomerações em São Sepé. O principal objetivo das abordagens é conscientizar a população para a importância do distanciamento social no enfrentamento do novo Coronavírus.

As temperaturas agradáveis do último final de semana acabaram levando muita gente para as ruas e praças da cidade. Em função disso, as equipes percorreram pontos do centro e dos bairros com concentração de pessoas para alertar sobre os riscos de transmissão da Covid-19.

Nós lembramos que o telefone do plantão da fiscalização municipal permanece ativo e os relatos de descumprimento das medidas de prevenção ao Coronavírus em estabelecimentos comerciais ou de prestação de serviços podem ser feitos através do número (55) 9 9715-8315 das 8h às 21h. Mas, mais importante do que denunciar, é ser consciente e evitar qualquer tipo de aglomeração.