PIM realiza entrega de presentes de Natal

Com ajuda dos funcionários da Prefeitura Municipal, o Primeira Infância Melhor (PIM) de São Sepé, promoveu ação de entrega de presentes de natal para crianças atendidas pelo programa. O Papai Noel, as visitadoras, juntamente com funcionários da prefeitura e voluntários, realizaram na tarde de sexta feira ,22 um passeio pelos bairros onde crianças de até 3 anos de idade recebem acompanhamento. Além de brinquedos, balas e pirulitos foram ofertados as crianças, ao longo do trajeto.

O Primeira Infância Melhor (PIM) é uma ação transversal de promoção do desenvolvimento integral na primeira infância. Desenvolve-se através de visitas domiciliares e comunitárias realizadas semanalmente a famílias em situação de risco e vulnerabilidade social, visando o fortalecimento de suas competências para educar e cuidar de suas crianças.

Desenvolvido desde 2003, tornou-se Lei Estadual n.º12.544 em 03 de julho de 2006.

Está voltado para o desenvolvimento pleno das capacidades físicas, intelectuais, sociais e emocionais do ser humano, e tem como eixos de sustentação a Comunidade, a Família e a Intersetorialidade.

Compõe um dos projetos prioritários da Secretaria Estadual da Saúde (SES) do Rio Grande do Sul, além de integrar programas estratégicos do Governo do Estado. É um dos pilares para as iniciativas previstas na Ação Brasil Carinhoso, do Governo Federal, e reconhecido como uma das tecnologias sociais mais consistentes para o cuidado com as infâncias na América Latina.

Fotos: Roberto John