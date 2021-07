Plano Safra: Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG libera R$ 34,8 milhões em 15 dias

Em duas semanas, já foram efetivados 760 contratos, um aumento de 40% de recursos comparado ao mesmo período de 2020. A credibilidade conquistada ao longo dos seus 40 anos de fundação, faz com que a Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG registre mais um marco histórico.

Além do maior volume de recursos previsto ao Plano Safra pela Cooperativa a linhas de crédito rural – mais R$ 600 milhões para 2021/2022 –, mais um feito inédito foi contabilizado pela instituição. Em apenas 15 dias, a contar do dia 1º de julho, a Cooperativa já ofertou R$ 34,8 milhões, somando 760 contratos, sendo 93,6% para o Pronaf – agricultura familiar. Estes números representam um aumento de 40% no volume de recursos, comparado ao mesmo período no ano passado, que alcançou R$ 20,3 milhões.

Segundo o assessor de Negócios do segmento Agro, Neimar da Rosa, estes bons índices foram atingidos em tão pouco tempo, pelo empenho das equipes que atuam com o agro. “Nossos colegas mantém um relacionamento muito próximo com o associado, vão a campo para entender e atender suas necessidades, sendo verdadeiros consultores financeiros, o que oferece segurança na hora da contratação. Além disso, sempre buscamos estreitar parcerias com a rede de apoio, como técnicos e representantes da Emater/RS/Ascar, o que também resulta em mais garantia nas decisões do produtor. Outro fator que acredito tenha contribuído, é que neste Plano Safra não tivemos grandes alterações nas questões formalísticas e de operacionalização, o que também ajudou muito nesta busca pelos recursos desta política que visa o fortalecimento da agricultura familiar”, justifica.

Da mesma forma, o diretor de Negócios, André Zanon, reforça este apoio importante ao agronegócio. “O Sistema Sicredi é a segunda instituição no Brasil em carteira de crédito do agronegócio ativa, com mais de R$ 38 bilhões, representando quase 10% de todo o crédito que é comercializado hoje no país. Além disso, temos a satisfação de dizer que o Plano Safra da Cooperativa vem crescendo também de maneira exponencial e somos a primeira instituição em liberação de Pronaf Investimento Pessoas Físicas pelo BNDES”, frisou.

O diretor ainda ressalta o aumento dos recursos disponíveis para esta safra: “Chegamos na safra passada com mais de R$ 550 milhões de créditos concedidos ao nosso associado, representando um aumento de 25%, se comparamos com a safra 2019/2020. Neste ano, o valor planejado ultrapassa R$ 600 milhões. Este recurso favorece toda a cadeia do agronegócio e também ajuda a economia local. Vamos continuar sempre apoiando iniciativas que visem agregar renda ao associado, além de melhorar a sua qualidade de vida”, ressaltou Zanon.

Acesso ao crédito:

As liberações para o Plano Safra 2021/2022 estão disponíveis para as operações de custeio, investimento e comercialização, bem como as linhas contratadas com recursos direcionados à investimentos pelo BNDES.

Para mais detalhes sobre como acessar os recursos do Plano Safra, os interessados podem ir até as agências ou contatar através do WhatsApp Oficial do Sicredi (51) 3358-4770.