Plataforma monitora ocupação dos leitos dos hospitais gaúchos em tempo real

O governo gaúcho lançou, nesta quarta-feira, uma nova plataforma que monitora em tempo real a ocupação dos leitos de 295 hospitais do Estado. O Mapa dos Leitos deve contribuir com o novo modelo de distanciamento controlado, que entra em vigor na próxima semana, já que a estratégia leva em conta o número de casos de coronavírus confirmados e a capacidade de atendimento hospitalar de cada região.

Além dos percentuais, a plataforma também informa o nível de ocupação por meio das cores verde (até 60% dos leitos ocupados), amarelo (até 80%), vermelho (até 100%), roxo (mais de 100%) e cinza (não informado). Os dados podem ser visualizados em uma situação geral do Estado, por macrorregiões(Metropolitana, Serra, Vales, Sul, Norte, Missioneira e Centro-Oeste) e pelas 20 regiões da saúde que serão usadas no novo modelo de distanciamento.

Hoje, em todo o Estado, a taxa de ocupação dos leitos de UTI adulto é de 70%. Já a taxa de ocupação em leitos para Covid-19, de pacientes confirmados e suspeitos, é de 6,7% . Dos 1.716 respiradores disponíveis nas UTI adulto, 34,8% estão ocupados.

NA REGIÃO

Conforme a divisão adotada pelo novo modelo de distanciamento controlado, Santa Maria faz parte da Região 01 e 02, onde estão inclusas mais 29 cidades: Agudo, Cacequi, Dilermando de Aguiar, Dona Francisca, Faxinal do Soturno, Formigueiro, Itaara, Itacurubi, Ivorá, Jaguari, Jari, Júlio de Castilhos, Mata, Nova Esperança do Sul, Nova Palma, Paraíso do Sul, Pinhal Grande, Restinga Sêca, Santiago, São Francisco de Assis, São João do Polêsine, São Martinho da Serra, São Pedro do Sul, São Sepé, São Vicente do Sul, Silveira Martins, Toropi, Unistalda e Vila Nova do Sul.

De acordo com a assessoria de comunicação da Secretaria Estadual de Saúde,os leitos de todos os hospitais da região (26 instituições) são considerados no mapeamento, mas não detalhou a ocupação individual.

Na última atualização feita na tarde desta quarta, a região conta com 84 leitos UTI adulto, 685 Leitos Covid-19 e conta com 84 respiradores em UTI adulto. De acordo com o mapeamento, 66% dos leitos de UTI de todas cidades da região estão ocupados, ou seja, 56 leitos.

Fonte: Diario SM