PMDB comandará a casa legislativa de Formigueiro

O legislativo de Formigueiro será comandado pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) no próximo ano de 2018. Durante a sessão ordinária realizada na Câmara de Vereadores na noite de segunda-feira (11), o vereador José Cardoso de Souza (PMDB) foi eleito para a presidência da casa ao lado de mais três colegas de sigla.

O presidente eleito teve como adversário o vereador Valdair Bortoluzzi (PP) que foi derrotado por 5 votos contra 4. Valdair concorria ao lado da vereadora Seila Ferreira (PDT) e demais vereadores de oposição.

José Cardoso comandara a Câmara de Vereadores a partir do dia 1º de janeiro, juntamente com Cristiano Cassal como vice-presidente, Thiago Weber como 1º secretário e Frank Bordignon como 2ª secretário, ambos do PMDB.

Durante a semana, a Câmara de Vereadores de Formigueiro teve duas sessões ordinárias, onde os edis analisaram diversos projetos de leis e resoluções, além de indicações ao executivo municipal. A próxima sessão ordinária será dia 26 de dezembro de 2017, às 19h na Sede da Câmara Municipal de Vereadores.