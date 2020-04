Poder Judiciário de São Sepé destina R$ 20 mil para aquisição de cestas básicas

Em nota enviada a imprensa nesta quarta-feira (01) o Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de São Sepé Francisco Schuh Beck, oficializou uma verba de R$ 20 mil para aquisição de cestas básicas as pessoas em vulnerabilidade social. A medida destaca a importância do combate à pandemia da COVID-19 no Município.

Confira nota na íntegra:

O Poder Judiciário da Comarca de São Sepé destinou, na data de hoje, R$20.000,00, oriundos de multas e penas alternativas impostas, para a compra de cestas básicas a serem distribuídas a pessoas em vulnerabilidade social, inclusive trabalhadores autônomos em situação de fome. A utilização da verba para tal finalidade foi definida em conjunto com a Prefeitura de São Sepé e com o Ministério Público. A medida foi considerada a mais urgente atualmente no contexto de combate à pandemia da COVID-19 no Município. A Prefeitura será responsável pela distribuição das cestas a pessoas em vulnerabilidade que estejam cadastradas, e também a autônomos em situação de fome. O Poder Judiciário vem envidando esforços e adotando medidas de sua alçada para o enfrentamento da grave situação vivida. As repercussões sociais e econômicas são sérias e profundas, mas o momento exige colaboração e compreensão por parte da sociedade. Conclama-se as pessoas a que sigam as orientações das autoridades sanitárias no tocante à imperativa necessidade de isolamento social, permanecendo em suas casas.

São Sepé, 01 de abril de 2020,

Francisco Schuh Beck,

Juiz de Direito,

Diretor do Foro da Comarca de São Sepé.