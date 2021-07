Polícia apreende armas e carne e prende foragido em Vila Nova do Sul

Sob a coordenação da delegada Carolina Funchal Terres, policiais civis das delegacias de Vila Nova do Sul e São Gabriel, juntamente com a Brigada Militar de Vila Nova do Sul e Santa Margarida do Sul, capturaram um homem identificado como A. S. X., foragido há cerca de 30 dias por tentativa de homicídio de sua enteada.

O foragido estava sendo auxiliado em sua fuga por um produtor rural de Vila Nova do Sul. Na ocasião, o responsável pela propriedade foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo e por favorecimento pessoal. Ainda foram apreendidos cerca de 100 kg de carnes sem procedência e em más condições de higiene.

A operação ainda contou com o auxílio da vigilância sanitária de Vila Nova do Sul. Após os atos de polícia judiciária, o foragido foi encaminhado ao sistema prisional. O responsável pela propriedade pagou fiança e responderá em liberdade.