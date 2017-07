Atualizada: Polícia Civil encontra plantação de maconha

O caso já estava sendo investigado há alguns meses pela Policia Civil do município.

A plantação de pés de maconha foi encontrada em operação Policial na manhã desta sexta-feira (28). O produto foi apreendido na propriedade de Hélio Cavalcante Teixeira, localizada em São Rafael, às margens da BR-392, interior de São Sepé.

A operação resultou na apreensão de cerca de mil pés de cannabis sativa (nome científico da planta), que eram cultivados em uma estufa, e na prisão do dono da propriedade. “Tínhamos a informação de que havia uma plantação de maconha aqui na região. Hoje conseguimos localizá-la”, contou o delegado.

Ao chegar à propriedade, os policiais verificaram que da sede partia uma tubulação subterrânea que seguia até a uma área de mata fechada, onde fica a estufa. A tubulação servia para levar energia ao local, onde havia climatização e lâmpadas de halogêneo para favorecer o cultivo das plantas. No lugar era feito todo o processo de colheita e secagem. “O local foi inteligentemente montado, às margens da BR, onde alguém podia pegá-la e ir embora de forma insuspeita”, ressaltou o delegado. “Não sou traficante, vivo aqui isolado, não incomodo ninguém”, defendeu-se Hélio.

O delegado Firmino informa que a investigação levou cerca de três meses. A estufa localizava-se em mata fechada, de difícil acesso e junto à residência do infrator. “Onde se mexia se encontrava droga, inclusive no interior da casa”, constatou o delegado.

Inglaterra e Ilha das Bermudas

Ao delegado, informalmente, o dono da estufa disse que as mudas eram importadas da Inglaterra e da Ilha das Bermudas e que serviriam para consumo próprio. Ele ainda destacou ao delegado que a maconha cultivada era de alta qualidade, com THC (Tetra Hidro Canabinol) – o princípio ativo da droga – de nível 10, enquanto a vendida normalmente na região é de nível 1. “Era para um público de alto nível financeiro, mas de baixo nível moral”, criticou Firmino.

Diante do tamanho do empreendimento, o delegado não acredita na versão do suspeito. Segundo ele, o infrator foi preso em flagrante e responderá por tráfico de drogas. A investigação seguirá para tentar descobrir se a maconha era vendida e para quem.Além da plantação foram apreendidos R$ 1.500, U$ 200 e armamento: duas espingardas, uma pistola, um revólver e munição. Entre os materiais recolhidos encontravam-se um drone, luzes especiais e equipamentos utilizados no cultivo e preparação da droga.