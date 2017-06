Polícia Civil persegue e prende “Repolinho”

Na tarde desta terça-feira (20), o indivíduo Matheus Carvalho “Repolinho” foi preso pela Polícia Civil após perseguição e acidente.

Os policiais civis faziam uma diligência quando avistaram o suspeito próximo ao Posto Marquezan, perceberam que o mesmo entrou em fuga pelas ruas da cidade com uma moto Honda CB300. Na esquina das ruas Coronel Veríssimo com a Riachuelo, o suspeito colidiu de frente com a viatura da Brigada Militar.

Segundo o policial militar Fraga, o suspeito vinha em zig-zag pela rua e não conseguiu desviar da viatura. “Estávamos fazendo a ronda habitual, quando nos deparamos com a moto em zig-zag pela rua. Tentei desviar mas ele veio de frente com a viatura”, explica Fraga.

Logo atrás vinham policiais civis que prenderam o suspeito em flagrante. “Repolinho” ficou caído sobre a pista e foi socorrido pelos policiais, acabou preso e levado para atendimento. Nenhum dos policiais se feriu no acidente. O indivíduo tem extensa ficha criminal e já tinha sido preso em abril de 2015 pela Brigada Militar por suspeita de participação em um furto a propriedade rural às margens da BR-392.