Polícia Civil prende 5 e evita onda de roubos em São Sepé

A Polícia Civil na manhã de hoje, segunda-feira, 11, realizou a prisão de 5 pessoas suspeitas de envolvimento ao roubo de veículo VW gol, de placas ILF 8351, em Formigueiro. O fato na comunidade de Picada Grande na ERS-149, por volta das 22h30 da noite de domingo, 10, onde o motorista após perceber um barulho no motor do automóvel resolveu parar no acostamento, momento em que foi abordado pelos marginais que estavam tripulando uma moto.

Conforme relato da polícia, hoje, após denúncia anônima, de que o carro roubado em Formigueiro seria usado para praticar roubos no município de São Sepé, iniciou-se uma rápida investigação chegando ao paradeiro do VW Gol, no Lajeadinho da Laura em uma residência. Dentro do veículo foram encontrados vários materiais utilizados para praticar assaltos, como touca ninja, coletes à prova de balas, um revólver, entre outros materiais, configurando que realmente o veículo seria usado para praticar assaltos no município. Neste local foi presa uma senhora. Ao mesmo tempo, os policiais realizaram a prisão de mais 4 pessoas (sendo 2 menores de idade, o que configura corrupção de menores), no bairro Santo Antônio.

Todos os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia e o Conselho Tutelar foi acionado.

Os suspeitos são da Região Metropolitana de Porto Alegre.

A motocicleta usada para roubar o automóvel em Formigueiro, após checagem no Sistema ficou constatado que também era roubada.