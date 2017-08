Polícia Civil prende três pessoas por tráfico de drogas

A Polícia Civil realizou na manhã desta quinta-feira (10), a prisão de três pessoas por tráfico em São Sepé. Três homens tiveram suas prisões preventivas por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles estão sendo investigados pela Polícia Civil de São Sepé através do comando do delegado Antônio Firmino de Freitas Neto.

Foram presos J.R.R.R. de 51 anos, L.P.S. de 39 anos e R.S.P. de 34 anos. As prisões foram feitas nos bairros Santo Antônio, Lili e Centro. Segundo o delegado Firmino as investigações já vêm sendo realizadas há dois meses. “Sob o meu comando já estamos investigando este grupo há cerca de dois meses, mas segundo nossos colegas, um dos presos já é investigado há cerca de seis anos. As investigações apontam ele como sendo o comandante do esquema e os demais suspeitos de guardar e comercializar a droga”, explica o Delegado.

Em 2014 foi deflagrada a operação Descanso, no qual a Polícia Civil prendeu três pessoas por tráfico de drogas, entre os presos, dono de uma funerária do município. Na época a polícia afirmou que ambulâncias eram utilizadas para o transporte de drogas entre as cidades de Santa Maria e São Sepé.

Conforme o Delegado, R.S.P. foi preso em junho deste ano por tráfico de drogas, quando foi apreendido cerca de 800 gramas de cocaína e 70 gramas de crack que estava sendo levada para Santa Maria.

Firmino ainda ressalta que tráfico de drogas está ligado a outros crimes como furtos e roubos em São Sepé e também em todo o País. “Não existe tráfico sem consumo. Um é consequência do outro. A lista de endereços onde o tráfico enriquece e alimenta o crime vai da luxuosa mansão ao mais precário barraco. Miséria, assassinatos e crimes de todo tipo marcam o rastro deixado pelo comércio de drogas, financiado por usuários de todas as classes sociais. O tráfico também é responsável por todos os assassinatos, pela corrupção, pela violência e vidas destruídas pelo vício”, sintetizou o delegado.