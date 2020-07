Polícia Civil realiza “Operação Recupera” e prende suspeito

No início da manhã de hoje, quinta-feira, 09, às 7 horas da manhã, a Polícia Civil, com apoio de policiais de Santa Maria, cumpriram três mandados de buscas no bairro Lôndero, em operação denominada “Recupera”, que teve como objetivo recuperar objetos de furtos que são usados como moeda de troca no tráfico de drogas, além de armas de fogo e drogas.

Em uma residência na Rua Luiz Michelin, foi preso M.V.S., 28 anos, com antecedentes criminais. Com ele foram encontradas munições de diversos calibres, drogas e celulares prontos para arremesso ao Presídio Estadual de São Sepé. O indivíduo foi autuado em flagrante pela Delegada Carla Castro e será encaminhado ao presídio.