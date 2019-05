Polícia Civil realiza operação “Tentáculos” em São Sepé

De acordo com a delegada Carla Dolores de Almeida, a Polícia Civil de São Sepé estava realizando trabalho investigativo referente ao tráfico de drogas no município e também da participação de uma facção criminosa da Região Metropolitana que estariam tentando se fixar no município desde dezembro de 2018.

A operação realizada hoje ocorreu nos bairros Pontes, Santos e Cristo Rei e contou com o efetivo de 67 policiais, sendo 61 da região abrangida por Santa Maria, 4ª Colônia, Vila Nova do Sul, Caçapava do Sul, entre outras cidades.

Foram cumpridos 17 Mandados de Prisão Preventiva, resultando em diversas detenções, sendo 10 por prisão preventiva, duas por flagrante de tráfico de drogas em andamento, e ainda um foragido, sendo encontrada uma quantidade significativa de drogas. Do começo das investigações até hoje já haviam sido feitas 12 prisões, tanto pela Polícia Civil como pela Brigada Militar.

Ainda de acordo com a delegada Carla, como São Sepé ainda não possui concorrência entre facções, ficou interessante para essa facção da Região Metropolitana tentar basear-se no município, e as investigações seguem sendo feitas.