Polícia de Formigueiro ouve esposa de acusado de golpe do gado na região

A esposa do acusado de ter dado um golpe milionário envolvendo compra e venda de gado prestou depoimento nesta manhã de terça-feira, dia 29, na Delegacia de Polícia de Formigueiro.

Segundo informações da defesa da mulher, ela está colaborando com a investigação e prestou esclarecimentos por cerca de 40 minutos, vindo a responder todos os questionamentos por parte da polícia. Agora à tarde, o marido e suspeito de aplicar o golpe será ouvido no Presídio Estadual de Caçapava do Sul.

Segundo a Polícia Civil, o investigado pelo suposto golpe milionário, que teria lesado mais de 40 pecuaristas do Estado, é natural de Caçapava do Sul, mas residia em Formigueiro.

Ele atua há pelo menos dois anos no ramo de compra e venda de animais. Segundo os produtores, o suspeito adquiria o gado por preço acima do valor de mercado, para pagamento a prazo, e o revenderia a preços mais baixos em remates com pagamento à vista.

Fonte e foto: Bei/Maurício Barbosa