Polícia investiga o que pode ser um dos maiores golpes da história do agronegócio do país

Produtores rurais de pelo menos 10 cidades da Região Central podem ter sido vítimas de um dos maiores golpes da história do agronegócio do país. O prejuízo com a venda de gado para um atravessador, que não pagou pelos animais, ultrapassaria R$ 30 milhões.

Conforme a reportagem do Bei apurou, o negociador de gado, que seria natural de Caçapava do Sul mas morador de Formigueiro, mantinha um esquema de compra e venda de gado suspeito de ser, na verdade, uma fraude. Ele adquiria gado de produtores para pagamento a prazo e venderia os animais a menor preço em arremates para pagamento à vista.

Inicialmente, o sistema estaria funcionando. Porém, com o passar do tempo, os prazos para pagamento do gado foram vencendo e a bola de neve foi aumentando. A história foi contada pelas próprias vítimas à reportagem do Bei na tarde de ontem. A Polícia Civil investiga as mais de 10 denúncias feitas contra o suspeito, que está desaparecido e não atende ligações nem responde mensagens no WhatsApp.

Ainda muito abalado, um produtor de 45 anos diz ter sofrido prejuízo de R$ 4,5 milhões. A vítima diz que ainda não acredita no que está acontecendo. Há quase 30 anos trabalhando no ramo, ele conta que o negociador era considerado como um amigo e que negociava gado e frequentava a casa da vítima há mais de dois anos.

Após vários bons negócios, a vítima negociou 542 cabeças de gado com o suspeito. Dessas, 342 novilhas estavam prenhas. O negociador têm até este domingo para pagar, mas o produtor teme não receber.

– Eu não tinha o que falar dele. Em questão de 15 dias, ele fez a minha vida dar um giro de 360 graus. Fui na delegacia e tinham seis pessoas lá registrando ocorrência do mesmo caso. Eu estou sem chão. Não tenho força para nada – revela.

Segundo o pecuarista, todos os clientes do atravessador tinham confiança nele. Por isso, o homem obtinha crédito em todas as praças de leilão:

– Eu estou quebrado, não tenho como me levantar. Tenho que fechar as porteiras da fazenda. O que estou sentindo é o pior possível. Ele não levou só o gado, ele levou uma vida inteira de trabalho. Depois de vender para ele, eu comprei muito terneiro e agora tenho que honrar a minha palavra. As pessoas de quem eu comprei não têm nada a ver com o golpe que eu levei.

OUTROS ESTADOS

O suspeito já teria vendido muitos animais adquiridos na região para frigoríficos do Mato Grosso e de Goiás. Por isso, as vítimas temem nunca receber o dinheiro pelo gado.

Outro pecuarista, de 70 anos, e o filho contam que perderam R$ 116 mil com a venda de 43 animais. Esse foi o primeiro negócio malfeito pela família ao longo de 70 anos e, também, o primeiro realizado com o atravessador de Formigueiro.

– Tenho esperança de receber, mas é meio difícil. Acho que ele vendeu o gado, recebeu e ficou com o dinheiro – diz o idoso.

As delegacias da Polícia Civil de Formigueiro e Caçapava do Sul confirmam as investigações, mas não revelam detalhes.

VÍTIMA ESTÁ SUPRESA

Outro produtor rural de Formigueiro admite estar surpreso com as denúncias envolvendo o atravessador, já que negociava havia muito tempo com o suspeito. A vítima ainda não registrou um boletim de ocorrência na delegacia.

– Não se tem o que dizer da família dele. Comecei comprando gado dele e depois passei a vender. Não sei se ele se perdeu com as contas, ou o que aconteceu – revela.

Conforme o pecuarista, todas possíveis vítimas estão tentando entender o que está acontecendo, já que o atravessador sempre pagava corretamente.

– Vou fazer uma ocorrência porque não se sabe o que aconteceu. Ele sempre me pagou certinho, parcelava, mas de uma semana para cá, estourou – conta.

Segundo o produtor, o atravessador pagou com um cheque. Ele só irá retirar a queixa na polícia caso receba o dinheiro.

Suspeito participaria de remates de animais, mas faria a compra por valores acima do mercado e venderia por menos

AMIZADE COM JOGADOR E NOVO REI DO GADO

O homem suspeito de aplicar o golpe milionário contra produtores de gado da região levaria uma vida simples antes de ingressar no ramo de compra de venda de animais. Morador de Formigueiro, ele teria ingressado na atividade há cerca de dois anos, em cidades como Manoel Viana e São Francisco de Assis.

O impulso financeiro para poder adquirir animais teria vindo da suposta amizade com um jogador gaúcho que teria ganho muito dinheiro atuando em clubes do Exterior. A participação do atleta ainda é mera especulação, e não se sabe se o suspeito de aplicar golpes usaria o nome do jogador apenas para avalizar seus negócios e conquistar a confiança de produtores rurais.

No começo de 2021, o suspeito, que tem na faixa de 30 anos, teria começado a comprar animais em remates em mais municípios, entre eles Lavras do Sul, Caçapava do Sul, São Sepé, Restinga Sêca, Formigueiro, Júlio de Castilhos e Rosário do Sul. Foi quando a vida pessoal teria começado a mudar. Um morador de Formigueiro conta que a família do homem é simples e honesta. Mas chamou a atenção que o atravessador comprou uma caminhonete nova e passou a demonstrar um padrão de vida mais elevado. Sinais de que os negócios iam bem.

Há poucos meses, em uma tarde, o suspeito teria comprado uma grande quantidade de gado em Formigueiro. Uma operação logística foi montada para o transporte dos animais, o que chamou a atenção da população.

– Em uma tarde, vi passar oito carretas carregadas na frente de casa – revela o morador, surpreso com a cena incomum para o município.

COMPRA DE CASA

Não demorou para os produtores começarem a chamá-lo, informalmente, de novo rei do gado gaúcho, em referência ao famoso personagem Bruno Mezenga, interpretado pelo ator Antonio Fagundes na novela O Rei do Gado, da Rede Globo, na década de 1990.

Recentemente, o suposto golpista teria comprado uma casa no valor de mais de R$ 1 milhão em Formigueiro, negócio que não teria sido concretizado devido às desconfianças cada vez maiores em relação ao seu nome. Desaparecido há alguns dias, seu paradeiro é desconhecido. Na região, circula a informação de que o “rei do gado” estaria na Europa.

Fonte: site bei.net.br e Jornal do Garcia.