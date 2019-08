Polícia já tem suspeitos para morte de jovem

Bruno Toledo dos Santos, 25 anos, foi encontrado com o corpo carbonizado na última quinta-feira.

A Polícia Civil já tem suspeitos para a morte do um jovem encontrado morto e carbonizado em São Sepé. Bruno Toledo dos Santos, 25 anos, foi encontrado com o corpo carbonizado no fim da tarde de quinta-feira pelo irmão.

De acordo com a delegada Carla Dolores Castro de Almeida, responsável pela investigação, já foram recolhidos depoimentos até a tarde de sexta-feira, 09. Ela afirma que, além de suspeitos, a polícia já identificou a possível motivação para o crime. Entretanto, nenhuma informação pode ser divulgada para não prejudicar as investigações.

Inicialmente, a informação repassada era de que não haveria indícios de incêndio na residência. A delegada, contudo, informou que o quarto tinha sinais de fogo.

– Com relação a incêndio, o quarto estava todo queimado, e o corpo carbonizado. Agora, a gente está na espera da necropsia. Além disso, já ouvimos algumas testemunhas do que aconteceu. Eu acredito que, até a próxima semana, já temos o desfecho – falou.

Testemunhas haviam afirmado ter ouvido som de disparos de arma de fogo próximo à residência em que o jovem foi encontrado – em uma casa que pertence à família da vítima. A perícia deve confirmar ou descartar se ele foi alvejado.

O corpo de Bruno Toledo dos Santos foi velado durante a tarde desta sexta-feira, e o sepultamento aconteceu às 17h30min no Cemitério Municipal de São Sepé.

Com informações Diário de Santa Maria.