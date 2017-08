Policia prende o quarto suspeito pela morte de “Palica”

A Polícia Civil e Brigada Militar de São Sepé prenderam na manhã de sexta-feira (25), mais um suspeito de ter participado do latrocínio no CTG Os Maragatos que resultou na morte de Paulo Gilberto Maciel Rodrigues, conhecido como “Palica”. Wellington Vasconcellos da Silva de 18 anos foi preso no bairro Pontes. O suspeito tinha a prisão preventiva decretada.

Wellington também é acusado por Maria da Penha, pois segundo registro de ocorrência agrediu a própria mãe. A polícia já vinha investigando o fato e necessitava de algumas ações para efetuar a prisão.

Em junho, a Policia já tinha prendido três suspeitos pelo mesmo crime, Gustavo Oliveira Neves, 29 anos, Gustavo Alves Figueiredo, 20 anos e Jonathan Alves Figueiredo, 19 anos.

O roubo ocorreu na noite de 27 de maio deste ano, quando deixou gravemente ferido o ecônomo do CTG Os Maragatos. Palica foi surpreendido por assaltantes que lhe feriu com um disparo de arma de fogo nas costas. Os ladrões levaram um revólver calibre 38, gêneros alimentícios, dinheiro, além de arrombarem o veículo da vítima.

A vítima só foi encontrada no outro dia, pela manhã caída no chão e com hipotermia. Palica foi socorrido mas acabou falecendo duas semanas após o fato.

O suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia, onde foi interrogado, e após, levado ao presídio de São Sepé.