Policia prende três suspeitos de roubos e furtos em São Sepé

Em Operação conjunta da Polícia Civil e Brigada Militar, na manhã de hoje (15), resultou na prisão de três suspeitos de praticar roubos e furtos no município. A operação, prendeu por volta das 6 horas e 30 min, no bairro Londero, os indivíduos identificados como “Pé de Pato” com iniciais F.L.S. de 30 anos – que já possui passagem pela polícia por tráfico e tentativa de homicídio – e “Bruninho, com iniciais B.R.S. de 18 anos. Após, no bairro Kurtz, a prisão foi do jovem, de 23 anos, com iniciais P.A.M.S..

Os dois primeiros detidos são suspeitos de cometer furtos e roubos em propriedades rurais em São Sepé nos últimos dias, já o outro é suspeitos de tentativa de assalto a um Salão de Beleza no dia 22 de dezembro de 2016, quando a cabeleireira Isabel Teresinha Soares foi atingida por um disparo de arma de fogo. Na época, os dois homens fugiram e entraram num Gol de cor chumbo escuro, onde estava um terceiro assaltante dando cobertura.

Durante as prisões, a Policia encontrou alguns materiais oriundos dos roubos. Foram encontrado um notebook, binóculo, cerra-corte, além de outros materiais. Os três homens foram encaminhados para o Presídio Estadual de São Sepé, um com prisão preventiva e os outros dois com prisão temporária.