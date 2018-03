Polícia realiza Operação “Safra Legal” e prende dois suspeitos

A Polícia Civil de São Sepé, com apoio da Brigada Militar, realizou na manhã de quinta-feira, 22, a “Operação Safra Legal”, relacionada ao caso de furto de soja flagrado recentemente no município.

O operação chefiada pela Delegada Carla Dolores Castro de Almeida, cumpriu nove mandados judiciais de busca e apreensão na cidade e no interior do município e teve a participação 21 policiais de São Sepé e região e 14 policiais militares.

Foram presos dois homens por porte ilegal de arma e posse de munição, além da apreensão de documentos relacionados ao desvio de cargas na Cooperativa Camnpal, armas e munições.