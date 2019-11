Polícia recupera motocicleta furtada

Na tarde de hoje, sexta-feira, 29, após denúncia anônima, a Brigada Militar com o apoio da Polícia Civil, localizaram a motocicleta CG Titan 125, furtada na noite de quinta-feira, 28, no bairro Walter em São Sepé.

A motocicleta estava sem a placa, sem os espelhos e sem a chave em um mato entre o bairro Lôndero e Lili.

De acordo com os policiais, provavelmente o veículo seria utilizado para a prática de assaltos na cidade.