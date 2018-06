Polo protocola projeto que cria a rota das oliveiras

O setor da olivicultura do Estado deverá contar, em breve, com a instituição da “Rota das Oliveiras”. O deputado estadual Ernani Polo (PP), protocolou ontem projeto de lei, que cria este roteiro no Rio Grande do Sul, com o objetivo de estimular o agroturismo associado à olivicultura, o oliviturismo, para contribuir com o desenvolvimento deste setor que cresce no Rio Grande do Sul com grande qualidade no produto. A “Rota das Oliveiras” será formada por municípios com expressão no cultivo de olivais, bem como na produção de azeites e conservas. Bagé, Barra do Ribeiro, Cachoeira do Sul, Caçapava do Sul, Candiota, Canguçu, Dom Feliciano, Dom Pedrito, Encruzilhada do Sul, Pinheiro Machado, Piratini, Rosário do Sul, Santa Margarida, Santana do Livramento, São Gabriel, São Sepé, Sentinela do Sul e Vila Nova do Sul são os municípios que irão compor a Rota das Oliveiras.

Atualmente existem no Rio Grande do Sul cerca de 150 olivicultores cadastrados, nove plantas industriais extratoras de azeite e 20 marcas do produto para comercialização, em mais de 3.500 hectares se área plantada. O mercado consumidor nacional é um dos maiores do mundo, porém a maior parte consumida é ainda importada. “O Estado já vem apoiando a olivicultura há vários anos. E agora, durante o período que estivemos à frente da Secretaria da Agricultura, criamos o Instituto Brasileiro de Olivicultura e também o programa Pró-Oliva. Por ser uma cultura emergente no Rio Grande do Sul, e com grande potencial, vamos, com essa iniciativa, criar a rota das oliveiras, estimulando o oliviturismo e promovendo o setor”, destacou Ernani.

Fonte: Jornal do Comércio