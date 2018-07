Pompeo de Mattos visita São Sepé

O presidente estadual do PDT, deputado federal Pompeo de Mattos, esteve em São Sepé na noite do dia 8 de julho, para conversar com correligionários sobre o lançamento da campanha majoritária do partido na cidade. O evento acontecerá em setembro e deverá reunir, além do hoje pré-candidato a governador Jairo Jorge, concorrentes a deputado federal, estadual e senadores. “Esta é a melhor eleição do PDT. As pesquisas divulgadas já indicam que Jairo Jorge estará no segundo turno e hoje ele lidera todos os cenários”, disse Pompeo, referindo-se a recente pesquisa eleitoral registrada pelo Jornal Correio do Povo.

O ex-vereador Onéssimo Curto organizou a recepção a Pompeo, que concorre à reeleição. “Ele é uma referência para os trabalhistas e já destinou recursos de emendas parlamentares para a cidade e a região. Precisamos reforçar o apoio em sua candidatura para que possamos contar com ele na próxima legislatura”, indicou Onéssimo.

Estiveram presentes no encontro a presidente local do PDT, Márcia Aires Morais, os vereadores Tavinho Gazen e Zilca Camargo, os ex-prefeitos João Luiz Vargas e Júlia Vargas, além de militantes políticos e pessoas sem vinculação partidária, que são simpáticos com a pré-candidatura de Jairo Jorge.