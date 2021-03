Ponte das Tunas é liberada

O trânsito de veículos foi liberado às 18h desta sexta-feira, 19, na Ponte das Tunas, na ERS-149, entre Restinga Sêca e Formigueiro. A normalização do tráfego sobre o rio Vacacaí ocorre após a conclusão das obras de restauração da estrutura.

A reforma completa da ponte teve investimento de R$ 190 mil do Tesouro do Estado. Além da substituição integral dos materiais danificados, o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) – autarquia vinculada à Secretaria de Logística e Transportes – implantou uma pista antiderrapante para aumentar a segurança dos motoristas nos dias chuvosos.

A capacidade da ponte permanece limitada a 24 toneladas, com passagem proibida de caminhões bitrem e veículos de carga em comboio. O respeito a essas normas – que serão fiscalizadas pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar – assegura a manutenção dos serviços realizados e a segurança dos usuários. Ainda neste mês, as regras ficarão expostas em placas de sinalização nas cabeceiras da ponte.

“Outra medida que contribuirá para o bom estado da estrutura são quatro linhas redutoras de velocidade, que é limitada a 20 km/h. Elas são uma espécie de quebra-molas”, detalha o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino.

Segundo o dirigente, ainda será necessário realizar uma nova interdição no trecho, que durará um dia e ocorrerá daqui a, aproximadamente, duas semanas, conforme as condições climáticas. A interrupção da passagem de veículos acontecerá para ajustes na nova estrutura, que são fundamentais para a preservação da vida útil da ponte. Durante os trabalhos, os pedestres ainda poderão realizar a travessia.

“O eucalipto utilizado nas obras de recuperação seca com o tempo, reduzindo o seu volume. Com isso, os parafusos podem ficar mais soltos. Assim, o bloqueio torna-se imprescindível para o êxito do trabalho, proporcionando muito mais conforto e segurança a quem transita pela ERS-149, conforme havíamos assegurado à comunidade”, conclui Faustino.

