Ponte das Tunas é reformada após inúmeros problemas

Pedido feito junto ao secretário de Transportes do Estado, finalmente é atendido.

Após inúmeros problemas enfrentados por usuários, a ponte sobre o Rio Vacaraí no Passo das Tunas é reformada depois da determinação do secretário dos Transportes do Estado, Pedro Westphalen. A reforma iniciou na manhã de quarta-feira (13), com a troca das pranchas de madeira da ponte.

Os problemas se tornaram corriqueiros no trecho entre os municípios de Formigueiro e Restinga Sêca nos últimos meses. A Ponte das Tunas chegou a ser interditada por diversas vezes após novos problemas na estrutura. Na ultima semana, motoristas relataram o problema das madeiras e os enormes buracos que colocaram em risco a vida dos condutores. Conforme os usuários, o trânsito chegou a ficar bloqueado devido às más condições em que se encontra a estrutura, que não tem suportado o trânsito de veículos.

Segundo o vereador de Formigueiro Frank Bordignon, por diversos momentos, o vereador esteve junto às autoridades em Porto Alegre, reivindicando essa reforma. “Agradecemos pela sensibilidade em atender o nosso pedido, que beneficia todos que transitam na RS-149. Também agradeço ao deputado Edson Brum e sua a assessoria, que estiveram conosco encaminhando a demanda e à assessora da Casa Civil, Carolina Corrêa, que esteve junto ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem – DAER em diversas oportunidades, reforçando nossos pedidos. Formigueiro e Restinga Sêca ganham muito com essa obra”, ressalta.

A empresa que realizou o trabalho é mesma contratada para a restauração da RS-149 entre São Sepé e Restinga Seca. Segundo a assessora da Casa Civil, Carolina Corrêa, este trabalho sobre a ponte, não esta no Contrato de Restauração e Manutenção (Crema) de rodovias da região de Santa Maria, que está em andamento. “Este trabalho, é um pleito feito através de vereadores e prefeitos das duas cidades e entregue ao secretário dos Transportes durante a XII Marcha dos Vereadores da 4ª Colônia e Região”, explica Carolina.

Restauração da RS-149 (CREMA)

Diversas obras que integram o Contrato de Restauração e Manutenção de Rodovias (Crema) já tiveram. O trecho compreendido entre BR 392 (São Sepé) e a entrada de Formigueiro já estão recebendo a restauração.

O contrato mantido pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) prevê obras de recuperação completa, drenagem, sinalização e serviços de manutenção de trechos pavimentados. As obras devem compreender restauração em sete trechos de rodovias da região, totalizando 251, 26 quilômetros e investimento de R$ 158, 17 milhões com recursos financiados junto ao Banco Mundial (Bird).

O trecho de 90km que compreende trevo da BR – 392 (São Sepé) e o da RSC – 287 (Restinga Seca e Santa Maria) deve ser finalizado até o final do ano. A duração do contrato é de cinco anos: no primeiro, ocorrem as obras de restauração do pavimento, de drenagem e de sinalização das rodovias; nos quatro restantes, os mesmos trechos passam por serviços rotineiros de manutenção.