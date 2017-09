Ponte das Tunas volta a ser interditada após estrutura ceder

Travessia mais um vez deixou motoristas sem condições de trafegar sobre a Ponte que liga os município de Formigueiro e Restinga Seca

A situação que vem se tornando corriqueira voltou a se repetir na ultima terça-feira (12), no trecho entre os municípios de Formigueiro e Restinga Sêca. A Ponte das Tunas voltou a ser interditada após novos problemas na estrutura. Motoristas relataram o problema das madeiras e os enormes buracos que colocam em risco a vida dos condutores. Conforme os usuários, o trânsito chegou a ficar bloqueado devido às más condições em que se encontra a estrutura, que não tem suportado o trânsito de veículos.

Assim como em outras ocasiões, os motoristas tiveram que descer do veículo e colocar pranchas de madeiras. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a guarnição bloqueou a passagem de veículos e comunicou o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) sobre o problema para que tome providências.

Funcionários do Daer informaram que a manutenção da ponte é realizada, porém por conta do excesso de peso dos veículos de carga acabam por danificar as estruturas da ponte. A Ponte das Tunas foi construída para suportar até 24 toneladas, mas alguns veículos transitam com peso superior.

O Superintendente Regional do Daer, o engenheiro Júlio Huber, reforça que o problema da ponte é o excesso de peso dos caminhões. E apesar da estrutura estar boa, segundo ele, deveria ser construída uma ponte de concreto para suportar o peso dos veículos que transitam no local. Huber informou ainda que a madeira para a reforma da ponte já foi encomendada e a troca deve ser realizada neste mês.