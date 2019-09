Pontes do interior recebem melhorias

A Secretaria Municipal de Obras está atuando para a melhoria das condições de tráfego no interior de São Sepé. Esta semana, equipes finalizaram a recuperação da ponte do Corredor dos Brum, localizada no 3° distrito, Jazidas.

A equipe da pasta vem realizando uma série de benfeitorias naquela região. Recentemente, servidores realizaram o conserto da travessia no corredor dos Kessler, realizando a substituição de parte da estrutura de madeira. O conserto possibilitou a liberação do trânsito para veículos leves. No entanto, conforme o secretário Janir Machado, caminhões carregados precisam evitar a passagem, pois as estacas que ficam abaixo da água precisam ser substituídas, o que só será possível quando o nível do rio baixar.