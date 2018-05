Pontos são recuperados com resíduo asfáltico

A Secretaria de Obras da Prefeitura de São Sepé está recuperando trechos com resíduo asfáltico em ao menos quatro pontos do município. O trabalho iniciou nesta semana e tem como meta os locais que já possuíam uma camada do rejeito.

Segundo a Coordenadoria de Cidades foram recuperados pontos da Av. José Calil e no trevo próximo do Parque de Exposições, onde há acesso de veículos pesados. A saída para o Distrito do Tupanci também recebeu nova camada, assim como o trecho do Bairro Santos que vai do entroncamento da BR-392 até a subestação de energia da RGE.

A meta é chegar em novos pontos da cidade na medida em que a secretaria consiga novas cargas do resíduo.