“Por causa d’um pé de estrivo” vence Casereada da Canção Nativa

Encerrou na noite do último domingo, 27, a 4ª Casereada da Canção Nativa de Caçapava do Sul. O festival teve como grande vencedora a música “Por causa d’um pé de estrivo”, uma vaneira da cidade de São Sepé, com letra de Adriano Silva Alves e música de Edilberto Martins Bérgamo.

O evento contou com músicos de diversas partes do Estado. O festival, que foi promovido pela empresa Jesproart – Produções Artísticas e pela Associação de Trovadores Ruy Freitas, também contou com o financiamento pelo Governo do Estado (Secretaria da Cultura – Pró-cultura RS LIC) e patrocínio das empresas Cotrisul e Celetro.

Das mais de 200 composições inscritas, 18 foram classificadas para disputar as premiações, nove na categoria estadual e nove na categoria regional. As apresentações aconteceram no palco do CTG Família Nativista entre sábado e domingo. Já para a grande final, concorreram 14 canções, sete na fase estadual e sete na regional, estas serão inclusas no CD e DVD do Festival que serão entregues posteriormente pela comissão organizadora.

Durante o festival, o público também prestigiou apresentações de danças e shows com Cristiano Fantinel e Grupo, Grupo Sul em Canto e Miguel Marques. A comissão de jurados foi composta por Juliano Javoski, Jairo Lambari Fernandes, Jaime Brum Carlos, Gilberto Caramão e Adair de Freitas.

Vídeos e fotos do festival podem ser conferidos na página do Facebook da Casereada da Canção Nativa: www.facebook.com/CasereadaDaCancaoNativa/

Confira abaixo a lista de premiação:

1º lugar: Por causa d’um pé de estrivo

Letra: Adriano Silva Alves – Cidade: São Sepé

Música: Edilberto Martins Bérgamo – Ritmo: Vaneira

2º lugar: As estrelas dos olhos dela

Letra: Giba Trindade – Cidade: Alegrete e Santana do Livramento

Música: Robson Garcia – Ritmo: Milonga

3º lugar: Meu canto de campo

Letra: Roberto Huerta – Cidade: Caçapava do Sul

Música: Roberto Huerta – Ritmo: Chamarra

Música mais popular: Na saudade que o tempo resguarda

Letra: Thiago Freitas – Cidade: Caçapava do Sul

Música: Derli Trindade – Ritmo: Milonga

Música com melhor melodia – As estrelas dos olhos dela

Música com melhor arranjo – As estrelas dos olhos dela

Música com melhor tema campeiro – Por causa d’um pé de estrivo

Melhor interprete – Maria Helena Anversa

Melhor instrumentista – Edilberto Martins Bérgamo

Texto e foto: Anderson Tê Vargas/JES Proart