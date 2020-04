Posto do centro implanta turno estendido

Pacientes com sintomas respiratórios que não puderem acessar as unidades de saúde em horário habitual, agora tem uma alternativa de atendimento: o turno estendido do posto central, das 17h às 19h.

A novidade anunciada pela Secretaria Municipal de Saúde de São Sepé essa semana está diretamente ligada à necessidade de avaliação e monitoramento de pessoas que estejam com temperatura corporal elevada, tosse e dificuldade para respirar. Isto porque, tais condições são comuns a manifestações alérgicas e infecções respiratórias – frequentes no período frio – bem como, ao novo Coronavírus, e, portanto, necessitam de atenção especial.

Conforme o secretário Marcelo Ellwanger, o turno estendido vai contribuir para a diluição da demanda nas unidades de referência dos bairros, bem como para evitar a procura pelo ambiente hospitalar, que deve acontecer apenas em situações de maior complexidade.

A equipe do posto central reforça que o novo horário é voltado para o atendimento de maiores de 18 anos que apresentem quadros de febre, dor e dificuldades para respirar. Para os casos de resfriados ou sintomas gripais leves, a orientação é permanecer em casa, respeitando o período de isolamento de 14 dias. Outros problemas de saúde devem ser relatados nas unidades de saúde, durante o expediente normal.

Saiba mais sobre o turno estendido:

Onde: no posto de saúde central

Quando: de segunda a quinta-feira

Horário: das 17h às 19h

Para quem: pacientes maiores de 18 anos com sintomas respiratórios