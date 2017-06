Posto é assaltado nesta madrugada

Na madrugada desta sexta-feira, por volta da 1 hora, quatro indivíduos assaltaram o Posto Shell. chegando no estabelecimento anunciaram o assalto roubando uma quantia em dinheiro do caixa (valor não foi divulgado). Insatisfeitos ainda assaltaram um cliente do posto que estava no local, levando seus pertences e a chave de seu veículo, fugindo em seguida a pé.

A Brigada Militar foi acionada e começou a fazer buscas nas imediações, mas os indivíduos não foram localizados.