PP oficializa nome de Arno Cleri Schroder para prefeito em São Sepé

As eleições 2020 estão se aproximando e com o passar dos dias as candidaturas começam a se desenhar no município, principalmente para a chapa majoritária. A fase é de reuniões e contatos entre os partidos visando a formação de alianças para a disputa do pleito.

O Diretório do Partido Progressista ( PP) de São Sepé realizou sua convenção municipal na noite desta segunda-feira (31), para definir candidaturas a prefeito e oficializar os concorrentes ao cargo de vereadores.

O evento foi realizado na Câmara de Vereadores seguindo todos os protocolos de distanciamento, uso de máscaras, álcool em gel, aferição de temperatura corporal na chegada, contou com a presença dos integrantes do Diretório Municipal que definiram pela candidatura de Arno Cleri Reinstein Schroder para prefeito. O Partido Progressista obteve a participação de 95% dos membros do Diretório. Compareceram 34 dos 36 titulares e mais 8 suplentes.

Foram oficializados candidatos a vereador:

Renato Rosso, Eto Vargas, Gilvane Moreira, Maria Silveira, Paulinho Rosa, Humberto Stoduto, Francieli Silva, Marcelo Santos, João Otávio (Mestre), Manoel Querubim (Nono), Núbia Carpes, Patrick Carvalho, Sibele Machado, Vantuil Nascimento.

Também na mesma noite o Solidariedade realizou sua convenção e definiu nome de Marco Aurélio Santos ( Kéio) como candidato a vice-prefeito.