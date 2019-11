Praça das Mercês recebe show de bicicletas inusitadas

O tempo bom desta quinta-feira, 21, já é motivo suficiente para os sepeenses curtirem a tardezinha na Praça das Mercês. Além disso, por lá vai acontecer uma apresentação inédita e gratuita a partir das 19h: trata-se de um show internacional de acrobacias e dança sobre 12 bicicletas diferentes – incluindo uma de três metros de altura e outra que cabe na palma da mão.

O espetáculo protagonizado por pai e filho, percorre diversos países, em uma viagem que começou há 28 anos. Esta trajetória inclui a visita a oito copas do mundo. “Comecei a inventar bicicletas estranhas com 14, ainda em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Em toda Copa do Mundo eu faço uma nova bicicleta e deixo no país da Copa. Conheci mais de cinquenta países nos cinco continentes. Sou um privilegiado”, conta Elias Souza, autor da atração que é voltada para adultos e crianças.

A promoção do evento é da Fundação Cultural Afif Jorge Simões Filho.