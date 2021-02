Prefeito avalia adesão ao programa NegociaRS

Na manhã de terça-feira, 2 de fevereiro, o Prefeito João Luiz Vargas participou de um encontro com o vereador, Marcelo Neves e com o assessor da Secretaria de Articulação e Apoio aos Municípios, Luciano da Silva Figueiró.

Na ocasião foi apresentado o programa NegociaRS, que tem como objetivo a quitação total ou parcial de débitos da saúde do Estado com as prefeituras através da dação em pagamentos com bens imóveis.

Interessado no programa, o prefeito marcou uma nova reunião em Porto Alegre na próxima semana, para avaliar as possibilidades para São Sepé.