Prefeito de São Sepé assume presidência da AM Centro

O prefeito de São Sepé, Léo Girardello, foi eleito presidente da Associação dos Municípios da Região Centro (AM Centro), nesta terça-feira, 3 de janeiro. A escolha aconteceu na presença de prefeitos dos 33 municípios abrangidos pela entidade, durante evento em Santa Maria.

O grupo tem como vice o prefeito de Santiago, Tiago Gorski, e 2º vice o prefeito de Agudo, Valério Trebien. A gestão vale por um ano e a população abrangida chega a aproximadamente 550 mil pessoas. O nome do prefeito sepeense foi sugerido por membros da AM Centro e aceito pelos presentes. Girardello atuava até então no Conselho Fiscal do Consórcio Intermunicipal da Região Centro. Considerando a AM Centro e o órgão existente antes de 1992 (data da criação da atual associação), Léo é o primeiro prefeito a assumir a gestão tendo sido vice-presidente dos dois grupos.

Segundo o novo presidente, a primeira – e uma das principais metas – será a abertura do Hospital Regional, em Santa Maria, que deve aumentar vagas para atendimento para os municípios da região.