Prefeito de São Sepé é eleito vice-presidente da Famurs

O prefeito de São Sepé, Léo Girardello, foi eleito vice-presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) nesta sexta-feira, 22. O pleito que definiu os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal 2020/2021 do órgão ocorreu de forma virtual.

Após a posse do cargo, marcada para 8 de julho, o chefe do Executivo sepeense trabalhará ao lado do prefeito de Taquari, Emanuel Hassen, escolhido presidente da entidade, e outros seis vice-presidentes. A participação de Léo como representante da Associação dos Municípios da Região Centro do Estado (AMCENTRO), veio de uma indicação do diretório estadual do Progressistas. Seu nome foi selecionado entre os 144 gestores municipais gaúchos ligados à sigla.

Em seu mais novo desafio, o prefeito de São Sepé tem por objetivo dar visibilidade a pautas de interesse coletivo, a exemplo do novo pacto federativo. “Como defensor do municipalismo, lutaremos por mais recursos no município, e menos em Porto Alegre e Brasília”, adianta.

Conheça as novas lideranças da Famurs (2020/2021):

Presidente:

Emanuel Hassen de Jesus (PT) / Taquari – Amvat

Vice-presidentes:

Eduardo Buzatti (DEM) / Pejuçara – Amuplan

Evandro Agiz Heberle (PSDB) / São Jerônimo – Asmurc

Felippe Junior Rieth (PDT) / Capão Bonito do Sul – Amunor

Jacir Miorando (MDB) / Água Santa – Amunor

Leocarlos Girardello (PP) / São Sepé – Amcentro

Luciano Maronezi (PTB) /Nova Alvorada – Ampla

Volmir José Miki Breier (PSB) / Cachoeirinha – Granpal

Conselho Fiscal – Gestão 2020/2021

Titulares:

Edmilson Pedro Pelizari / Pinhal – Amzop – Presidente do Conselho Fiscal

Vilmar Meroto / Tapejara – Amunor

Paulo Ricardo Cattaneo / Soledade – Amasbi

Suplentes:

Lirio Antonio Zarichta / Três Arroios – Amau

Fábio Mayer Barasuol / Boa Vista do Cadeado – Amaja

Iad Mahoud Abder Rahim Choli / Barra do Quaraí – Amfro