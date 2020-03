Prefeito declara situação de emergência em Vila Nova do Sul

O prefeito de Vila Nova do Sul, José Moura assinou o decreto que declara situação de emergência decorrente da estiagem e da seca no município.

A situação ao longo dos meses de verão tem se agravado no município e a medida foi necessária para buscar alternativas no de abastecimento da cidade no interior.

Um grupo de agricultores juntamente com representantes da Emater, Defesa Civil e do Legislativo estiveram reunidos na manhã desta segunda-feira (09) no gabinete do prefeito José Moura e sua equipe técnica considerando a escassez de chuvas e a manifestação sobre a preocupante situação das reservas de água.