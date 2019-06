Prefeito Léo Girardello se reúne com legislativo

Seguindo a dinâmica de trabalho do Legislativo, na manhã de terça-feira dia quatro, os vereadores reuniram-se com o prefeito Léo Girardello para troca de informações, avaliação de governo e busca de soluções. A ideia é reunir uma vez por mês com o Prefeito Municipal.

Na pauta estava o desenvolvimento da Secretaria de Obras com o novo secretário e também sobre o desenvolvimento social. Durante a reunião foram feitos vários questionamentos ao Prefeito, como o andamento do Executivo, a organização e o planejamento estratégico para soluções de alguns problemas.

Entre os questionamentos, os vereadores perguntaram sobre o andamento do Plano de Mobilidade Urbana e também sobre a obra da nova Creche no bairro Lôndero. Segundo o Prefeito Léo Girardello, a obra está em ação judicial e posteriormente dará mais informações sobre a conclusão. Já sobre o Plano de Mobilidade Urbana, o prefeito explicou que a demora na execução do plano se devia à contratação de um engenheiro. “Agora já temos este engenheiro que está se especializando dentro do Plano, neste caso, o que ele determinar que deva ser feito, nós vamos analisar e trabalhar para concretizar”, ressalta o Prefeito Léo. Ainda, segundo ele, a colocação de faixas de pedestres, a organização do trânsito e ciclovias depende somente da determinação do engenheiro responsável.

Em relação à Secretaria de Obras, foi questionado sobre os maquinários, funcionários, organização, tempo e restaurações de abrigos de ônibus, sobre os quais os edis têm recebido reclamações de dos usuários do transporte escolar. Em relação às estradas foram colocados algumas sugestões em relação ao cascalhamento e dinâmica de trabalho.

Já sobre o desenvolvimento social, os questionamentos foram sobre a organização e manutenção dos espaços públicos, oportunidades de trabalho através de cursos e atividades dentro das unidades, despertando o interesse nas pessoas em se qualificar e buscar as oportunidades.

Estiveram presentes os vereadores Luiz Otávio, Elcio Teixeira, Humberto Stoduto, Werther Vargas Filho e Lauro Ouriques. Nos próximos meses serão realizadas reuniões periódicas com o Prefeito Léo, a fim de estreitar os relacionamentos e questionamentos entre Executivo e Legislativo.